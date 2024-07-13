Місцева влада Одеської області дала роз'яснення щодо можливості розпочати новий 2024/2025 навчальний рік достроково. Зважаючи на температурний режим влітку в області, вирішено не допускати початку занять у серпні.

Про це повідомив директор Департаменту освіти й науки Одеської ОВА Олександр Лончак на сторінці у Facebook.

Зазначається, що освітній процес в Одеській області розпочнеться у вересні, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

“Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”. Частина 3 статті 10 цього Закону передбачає, що навчальний рік розпочинається 1 вересня і триває не менше 175 навчальних днів, закінчуючись не пізніше 1 липня наступного року”, — написав держслужбовець.

Лончак пояснив, що навчальний рік має розпочатися 1 вересня 2024 року, але оскільки цей день припадає на неділю, то заняття стартують у понеділок, 2 вересня.

“Жодні рішення педрад чи засновників про початок занять у серпні не допускаються. Особливо враховуючи температурний режим влітку в нашій області”, — зазначив освітянин.