За допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного бажаючого запросив від 7 до 10 тис. доларів США.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За її інформацією, сьогодні вночі військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу зупинили автівку вщерть заповнену чоловіками призовного віку. Водій та його пасажири мали намір незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Як з’ясувалося, мешканці Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей для втілення свого незаконного наміру звернулися до організатора – адміна одного з телеграм-каналів. Останній співпрацював з пособником – водієм, який мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови. За допомогу з онлайн-навігації організатор з кожного бажаючого запросив від 7 до 10 тис. доларів США на крипто-гаманець.

“За “допомогу” кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів на криптогаманець, але план провалився”, – зазначили у ДПСУ.

Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам – адміністративна, уточнили прикордонники.