Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
За даними слідства, у 2022 році заступник голови Одеської ОВА разом із начальником відділу моніторингу публічних закупівель організували закупівлю продовольства для потреб населення під час воєнного стану за значно завищеними цінами.
Такі дії спричинили державі збитки на суму 9,2 мільйона гривень.
Також, заступник голови Одеської ОВА, використовуючи свої зв’язки у правоохоронних органах, пропонував одній з керівниць структурного підрозділу ОВА допомогу в уникненні можливої кримінальної відповідальності в обмін на неправомірну вигоду, на що вона погодилась.
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