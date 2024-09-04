НАБУ і САП скерували до суду справу проти колишнього заступника голови та чинного керівника одного з відділів Одеської обласної військової адміністрації, яких звинувачують у завданні державі збитків на суму понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, у 2022 році заступник голови Одеської ОВА разом із начальником відділу моніторингу публічних закупівель організували закупівлю продовольства для потреб населення під час воєнного стану за значно завищеними цінами.

Такі дії спричинили державі збитки на суму 9,2 мільйона гривень.

Також, заступник голови Одеської ОВА, використовуючи свої зв’язки у правоохоронних органах, пропонував одній з керівниць структурного підрозділу ОВА допомогу в уникненні можливої кримінальної відповідальності в обмін на неправомірну вигоду, на що вона погодилась.