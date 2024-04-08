Також під час нічної атаки безпілотників було пошкоджено АЗС на Одещині.

Про це повідомляють Сили оборони півдня ЗСУ.

“На жаль, є влучання в Одеському районі. Пошкоджено логістично-транспортний об’єкт. Наслідки уточнюються. Падінням уламків збитого дрону там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що вночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу “Shahed-131/136” по південних регіонах.

Під прицілом ворога була критична інфраструктура.

“Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 3 годин”, – підкреслюють Сили оборони півдня.

І додають, що в їхній операційній зоні вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збили в Одеській області, 2 – у Миколаївській, 1 – у Кіровоградській.