Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайники деблокували одного чоловіка, надали йому домедичну допомогу та передали медикам. Іншого дістали з-під завалів мертвим.
У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною руйнування стало порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. Обставини події наразі встановлюються.
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