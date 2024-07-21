20 липня ввечері на території Одеського морського торговельного порту обвалилася складська будівля – під завалами було два чоловіки.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники деблокували одного чоловіка, надали йому домедичну допомогу та передали медикам. Іншого дістали з-під завалів мертвим.

У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною руйнування стало порушення техніки безпеки під час будівельних робіт. Обставини події наразі встановлюються.