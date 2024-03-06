Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідали Одесу. Разом вони побували в Одеському порту та біля пошкодженого Спасо-

Преображенського собору, а також вшанували пам’ять загиблих внаслідок російської атаки 2 березня.

Про це 6 березня повідомили кореспонденти Суспільного.

Під час їхнього візиту Росія атакувала місто. За словами Кіріакоса Міцотакіса, “це був вражаючий досвід”:

“Ми перебували в порту. Ми не встигли піти в захищене місце, це був дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх, нема людей які знаходяться поза війною. Війна нікого не милує, Україна протистоїть варварській силі. І це різні речі — читати про війну в газеті й відчувати це, чути своїми вухами”, — розповів прем’єр-міністр Греції.

На зустрічі зазначили, що Греція долучиться до відновлення культурних пам’яток Одеси:

“Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв’язок із грецькою історією і культурою. Я радий сказати, що ми з Грецією також почали підготовку двосторонньої угоди щодо майбутніх безпекових гарантій і щодо нашої співпраці в цьому”, — додав президент.

Також Володимир Зеленський повідомив, що показники експортованих з портів Одещини вантажів наближаються до 30 млн тонн:

“Попри всі труднощі, ми відкрили море для руху суден, змогли зняти абсолютно злочину російську блокаду наших українських портів. Станом на сьогодні ми наближаємось до 30 млн тонн вантажів, опрацьованих для експортного морського коридору. У час повномасштабної війни це дуже серйозний, вагомий результат, якого вдалося досягти завдяки сміливості наших людей та виграним Україною боям у нашому Чорному морі”.

Президент Зеленський також відповів на запитання щодо постачання зброї України та чеської ініціативи. За його словами, у партнерів є альтернатива, аби зменшити “дефіцит артилерії”:

“З чеською ініціативою є позитивний прогрес, але результати ми зможемо оцінити тільки коли відповідна кількість снарядів буде в Україні. Тоді це буде остаточно правильний для України результат. У нас зростає виробництво дронів. У наших партнерів є далекобійна зброя, але мені здається що тут не може бути дефіциту сміливості. Тому що, якщо ми вирішили щодо територіальної цілісності України та щодо захисту наших людей, то не потрібно дуже довго вагатися робити певні кроки вперед”.

У листопаді чеська ініціатива “Подарунок для Путіна” (Dárek pro Putina) показала американський гелікоптер UH-60 Black Hawk (“Чорний яструб”), який вона планує передати Україні.

Востаннє президент України відвідував Одещину наприкінці листопада 2023 року. Під час візиту він, зокрема, вручив нагороди військовим, які несуть службу на півдні країни. Також Зеленський відвідав обласний центр допомоги переселенцям в Одесі.