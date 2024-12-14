У Воловецькій лікарні на Закарпатті моніторингова група представництва уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявила порушення прав військовослужбовців та дітей на охорону здоровʼя та надання належної медичної допомоги.

Про це йдеться у дописі представництва омбудсмена.

Зазначається, що порушення прав військовослужбовців, які після поранень проходили лікування в цьому медзакладі, виявили наприкінці вересня 2024 року. Зокрема, йшлося про неякісне, незбалансоване харчування.

“На харчування одного військовослужбовця на добу було передбачено лише 49 гривень, а на цивільну особу взагалі тільки 24 гривень”, — йдеться у дописі.

При цьому, як вдалося встановити, у меню взагалі були відсутні риба та будь-яке м’ясо, крім курятини, що суперечить нормам лікувального харчування, передбачених постановою Кабінету міністрів №426.

Також негідними виявились умови перебування в лікарні: палати для військових потребують капітального ремонту, а вікна – заміни. До того ж у медзакладі немає облаштованих санітарних кімнат, у зв’язку із чим, щоб задовольнити природні потреби, поранені маломобільні захисники змушені з допомогою інших пацієнтів спускатися на поверх до приймального відділення.

Крім того, було виявлено незадовільний стан реалізації державної програми безкоштовного зубопротезування та лікування захисників. Як стверджують представники омбудсмана, стоматологічне відділення було занедбане, обладнання застаріле, а лікарі змушені купувати матеріали власним коштом.

А ще моніторингова група виявила порушення прав на охорону здоровʼя та належну медичну допомогу в дитячому відділенні. Пацієнтів змушували купувати ліки за власний кошт, при цьому умови перебування дітей у лікарні визнано негідними.

“Закликаємо керівництво громади та медичного закладу негайно вжити заходів, щоб забезпечити належні умови перебування та лікування у Воловецькій лікарні. Відповідні акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України негайно буде спрямовано до Національної служби здоровʼя України з метою проведення розслідування”, — наголошують у представництві омбудсмана.