Про це повідомила речниця АТ “Чернігівобленерго” Катерина Дроздова в інтерв’ю “Суспільному”.
Зазначається, що якщо раніше проміжок часу без електроенергії (чорний квадрат у графіку, — ред.) і проміжок часу з можливим відключенням електроенергії (синій квадрат у графіку, — ред.) йшли один за одним, то тепер між ними з’явилися години, коли електрику не вимикатимуть (зелений квадрат у графіку, — ред.).
Дроздова пояснила, що для правильності зміщення черг, часовий проміжок із 21 до 24 години розділили навпіл — у цей час черги будуть зі світлом або без світла по півтори години. За її словами, такий розподіл дозволить споживачам усіх черг скористатися світлом у вечірній період, коли світловий день закінчиться.
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