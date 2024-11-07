Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.
“Якщо нам пощастить, то в січні 2025 року у нас буде п’ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України”, — зазначив Еллісон.
На його думку, забезпечення страхових механізмів для авіації може бути простішим, якщо польоти почнуться з аеропорту “Львів”. Водночас президент Володимир Зеленський наполягає на відкритті міжнародного аеропорту “Бориспіль” першим.
“Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на ‘Борисполі’, проте початковий фокус – “Львів”. Сім хвилин польоту від Польщі”, — додав Еллісон.
Він також підкреслив, що для пасажирських Airbus-320 і Boeing-737, а також для невеликих авіалайнерів необхідна страховка щонайменше на три чверті мільярда доларів.
Старший партнер Marsh McLennan наголосив, що остаточне рішення про відновлення польотів прийматимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою.
“Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу”, — додав Еллісон.
- Мінгромад презентувало дорожню карту перспектив відкриття повітряного простору України під час війни
- Авіасполучення з Україною – реальність чи популізм?
- Львів стане першим містом України, де протестують мережу 5G — ЗМІ