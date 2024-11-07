До кінця січня 2025 року можуть відновити польоти в одному з українських аеропортів – "Львів" або "Бориспіль".

Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Якщо нам пощастить, то в січні 2025 року у нас буде п’ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати з України”, — зазначив Еллісон.

На його думку, забезпечення страхових механізмів для авіації може бути простішим, якщо польоти почнуться з аеропорту “Львів”. Водночас президент Володимир Зеленський наполягає на відкритті міжнародного аеропорту “Бориспіль” першим.

“Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на ‘Борисполі’, проте початковий фокус – “Львів”. Сім хвилин польоту від Польщі”, — додав Еллісон.

Він також підкреслив, що для пасажирських Airbus-320 і Boeing-737, а також для невеликих авіалайнерів необхідна страховка щонайменше на три чверті мільярда доларів.

Старший партнер Marsh McLennan наголосив, що остаточне рішення про відновлення польотів прийматимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою.