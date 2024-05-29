Про це повідомляє AP з посиланням на дані Федеральної прокуратури Бельгії.
За даними прокуратури, також був проведений обшук в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європарламенту.
Обшук проводився у партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.
“Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe”, – заявили в прокуратурі.
Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав “значну роль у цьому”.
Кілька голландських ЗМІ заявили, що підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії “Форум за демократію”. Особа, обізнана з ходом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.
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