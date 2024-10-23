Правоохоронці зафіксували значну кількість прокурорів з інвалідністю в Черкаській та Хмельницькій областях.

Про це свідчать попередні дані службового розслідування Офісу генерального прокурора.

Наразі відомо, що на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають інвалідність — це 27,4% від загальної кількості прокурорів у регіоні. 59 з них отримали статус до повномасштабного вторгнення.

Тим часом у Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор, або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення.

У решті прокуратур та ОГП цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5% від загальної чисельності, ще в 11 прокуратурах — від 5% до 10%.

В Офісі генпрокурора 22 прокурори мають такий статус (2,5% від загальної чисельності прокурорів).

“За кожним із цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як у межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження”, — обіцяють в ОГП.

Там наголосили, що службове розслідування триває, а перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Також щодо цих фактів розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.