За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, глава держави готовий прислухатися до інших мирних ініціатив, зокрема Китаю, Бразилії та Південної Африка для того, щоб інтегрувати їх у нашу Формулу миру.

Про це він сказав в інтерв’ю Corriere Della Sera.

Єрмак не виключає, що українська сторона може розглянути й альтернативні мирні ініціативи від інших країн.

“На початку листопада ми завершимо нашу “Формулу миру”, і Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку”, — заявив керівник Офісу президента України.

Водночас Єрмак відкинув можливість будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів війни.

“Ми будемо готові провести міжнародну конференцію, коли відчуємо силу та підтримку Глобального Півдня для переговорів з Росією”, — додав він.

Щодо можливого перенесення дати проведення другого Саміту миру на наступний рік, Єрмак зауважив, що захід проведуть, “коли будуть відповідні умови”.

Нагадаємо, 9 жовтня посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу в Анкарі сказав, що Україна планує провести другий Саміт миру до кінця року з можливим залученням Росії, проте це не буде двосторонній діалог.