Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії, який відбудеться 13-15 червня.

Про це речник президента Сергій Никифоров повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

За словами речника, Зеленський братиме участь або онлайн, або особисто.

“Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами “сімки”, — сказав Никифоров.

Він додав, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Також однією з ключових тем стане посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

За словами Никифорова, це також було предметом обговорення між Зеленським та міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції “Шангрі-Ла” у Сінгапурі.

“Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом”, — розповів він.

Раніше італійська прем’єрка Джорджія Мелоні розповіла, що Зеленський візьме участь у саміті “Групи семи”, який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.