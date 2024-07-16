Під час російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня, серед пацієнтів закладу були діти з Молдови.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської інтеграції Молдови Крістіна Герасимов, пише NewsMaker.

Посадовиця зауважила, що один з молдовських пацієнтів під час обстрілу перебував на операційному столі. Він вижив і досі перебуває під наглядом лікарів.

«Цей напад є жахливим прикладом цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають бути припинені, а воєнні злочинці мають бути притягнені до суду», — наголосила посадовиця.

Зранку 8 липня війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України. Сили оборони збили 30 із 38 ракет окупантів.

Росіяни, зокрема, поцілили в дитячу лікарню «Охматдит». Під час удару там перебували 627 дітей. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що російський удар припав на токсикологічний корпус, де діти отримували діаліз.

Унаслідок атаки по медустанові загинули дві людини, ще 50 поранені. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.