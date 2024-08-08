Про це повідомили в “Охматдиті”.

Це свідчить про те, що лікарня відновлює свою роботу. Зазначається, що операцію планували провести 8 липня, проте через російську атаку на лікарню її довелося перенести.

“Вчора в НДСЛ “Охматдит” відбулася важлива подія – успішна трансплантація нирки хлопчику. Донором стала його мама. Попередньо операція була запланована на 8 липня, але через російський ракетний удар її довелося відтермінувати”, — йдеться у повідомленні.

Наразі дитина почувається краще та починає відновлюватися після операції. Деталі про цей кейс будуть згодом.