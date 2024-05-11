У відомстві нагадали кілька випадків, коли російські винищувачі випадково впускали боєприпаси на свої землі, у той час, коли летіли атакувати територію України.

Про це повідомляє британська розвідка.

В міноборони Великої Британії нагадують, що 4 травня російський винищувач скинув ФАБ-500 над Бєлгородом. Тоді були пошкоджені 30 пошкоджених будинків, 5 людей постраждали. Крім цього, ФАБ-250 був випущений на полігоні Солоті в Бєлгородській області, що призвело до евакуації 150 мешканців.

За підрахунками ЗМІ, за перші два місяці весни 2024 року над Бєлгородською областю російські пілоти впустили 20 боєприпасів, що вказує на неспроможність РФ успішно застосовувати авіабомби.

“Ці випадки свідчать про постійну нездатність Росії успішно застосовувати свої боєприпаси за призначенням. Такі помилки мають руйнівні й смертельні наслідки для російського населення”, — резюмують у відомстві.