У неділю, 11 серпня, у тимчасово окупованій Горлівці, що на Донеччині, пролунав вибух. Ймовірно, влучення сталося в машинобудівний завод, де базуються окупанти та їх техніка.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

“Влучання в Машзавод (вже був уражений 27 липня з не менш яскравими барвами). Тут не лише базування. Тут техніка та склади”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня унаслідок атаки українських безпілотників на російський аеродром “Морозовськ” знищено СУ-34 і склад БК. Крім того, повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі “Морозовск”, розташованій за 265 кілометрів від лінії фронту, також зазнали чітко помітних з космосу пошкоджень.