Про це повідомили на каналі Оперштабу Кубані.
“Чули кілька вибухів, але далеко. Два вибухи були потужнішими. У нас вікна дома відкриті, добре було чути”, — розповів мешканець Керчі.
Також стало відомо, що на місці працюють екстрені та спеціальні служби. Наразі площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються.
Крім того, “Mash на волне” опублікував кадри одного з вибухів у порту. Сили оборони України наразі не надали жодних коментарів щодо цього інциденту.
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