22 серпня місцеві жителі почули вибухи, а в районі порту "Кавказ" був пошкоджений залізничний пором, який перевозив паливні цистерни.

Про це повідомили на каналі Оперштабу Кубані.

“Чули кілька вибухів, але далеко. Два вибухи були потужнішими. У нас вікна дома відкриті, добре було чути”, — розповів мешканець Керчі.

Також стало відомо, що на місці працюють екстрені та спеціальні служби. Наразі площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються.

Крім того, “Mash на волне” опублікував кадри одного з вибухів у порту. Сили оборони України наразі не надали жодних коментарів щодо цього інциденту.