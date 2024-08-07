Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти в Запорізькій області активно шукають людей для підписання контрактів на службу в армії країни-агресора, використовуючи мобільні пункти відбору.
Вони агітують за вступ до ворожої армії, обіцяючи значні фінансові винагороди за участь у бойових діях, зокрема за вбивство українців. Особливу увагу приділяють молоді, намагаючись залучити хлопців і дівчат до служби в підрозділах безпілотної авіації.
Цивільних мешканців тимчасово окупованих територій залучають до підтримки російської армії через акції збору медикаментів та можливість здачі мисливської зброї.
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