Росіяни в окупованій Запорізькій області відкрили мобільний пункт для набору на контрактну військову службу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти в Запорізькій області активно шукають людей для підписання контрактів на службу в армії країни-агресора, використовуючи мобільні пункти відбору.

Вони агітують за вступ до ворожої армії, обіцяючи значні фінансові винагороди за участь у бойових діях, зокрема за вбивство українців. Особливу увагу приділяють молоді, намагаючись залучити хлопців і дівчат до служби в підрозділах безпілотної авіації.

Цивільних мешканців тимчасово окупованих територій залучають до підтримки російської армії через акції збору медикаментів та можливість здачі мисливської зброї.