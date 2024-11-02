У тимчасово окупованому Бердянську склалася критична ситуація з комунальними послугами. Через проблеми з водопостачанням місцеві жителі змушені зливати воду з систем опалення для побутових потреб.

Про це повідомляє Бердянська МВА у Telegram-каналі.

Зазначається, що окупаційна псевдовлада замість розв’язання проблеми з водою погрожує відключенням опалення, мотивуючи це “порушенням теплового режиму”. При цьому цинічно попереджає, що вода з батарей оброблена хімічними реагентами та є непридатною для використання.

“Така ситуація – яскравий приклад неспроможності окупаційної адміністрації забезпечити базові потреби населення. Замість розв’язання реальних проблем окупанти зайняті підписанням “меморандумів про співпрацю” та проведенням пропагандистських форумів. А прості мешканці змушені виживати в умовах постійних комунальних негараздів”, — резюмують в МВА.