Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram-каналі.
Вона зазначила, що для багатьох вакансій навіть не вимагається вища освіта, що свідчить про критичність ситуації.
“Особливо гостро кадровий дефіцит відчувається у КП “Бердянськводоканал”. Захоплене окупантами підприємство оголосило набір на широкий спектр посад — від робітничих спеціальностей до інженерних”, — повідомила Галіціна.
Посадовиця нагадала, що у квітні цього року з підприємства звільнилося близько двох десятків працівників.
“Майже за пів року окупаційна адміністрація так і не змогла вирішити цю проблему, що призвело до погіршення ситуації з водопостачанням у місті”, — зауважила глава МВА.
За словами Галіціної, відсутність кваліфікованих фахівців призводить до частих аварій та проривів у комунальних мережах. Ситуація ускладнюється тим, що проблеми з кадрами спостерігаються і в інших критично важливих сферах міського господарства.
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