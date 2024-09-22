У тимчасово окупованому Бердянську склалася критична ситуація з нестачею працівників у ключових сферах міського життя. Проблема нестачі кваліфікованих кадрів охопила медичну, освітню та комунальну галузі, що суттєво впливає на якість життя місцевого населення.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram-каналі.

Вона зазначила, що для багатьох вакансій навіть не вимагається вища освіта, що свідчить про критичність ситуації.

“Особливо гостро кадровий дефіцит відчувається у КП “Бердянськводоканал”. Захоплене окупантами підприємство оголосило набір на широкий спектр посад — від робітничих спеціальностей до інженерних”, — повідомила Галіціна.

Посадовиця нагадала, що у квітні цього року з підприємства звільнилося близько двох десятків працівників.

“Майже за пів року окупаційна адміністрація так і не змогла вирішити цю проблему, що призвело до погіршення ситуації з водопостачанням у місті”, — зауважила глава МВА.

За словами Галіціної, відсутність кваліфікованих фахівців призводить до частих аварій та проривів у комунальних мережах. Ситуація ускладнюється тим, що проблеми з кадрами спостерігаються і в інших критично важливих сферах міського господарства.