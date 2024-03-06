Про це розповіла очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина та колаборант Володимир Рогов

Пряма мова Галіциної: “В Бердянську ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів

Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією, ліквідовано одну з організаторів псевдовиборів в тимчасово окупованому Бердянську.

Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Жінка була членом була членом виборчої комісії “з правом вирішального голосу”.

Пізніше окупанти підтвердили попередню версію вибуху – підірвано автівку пособниці. За їхніми словами, під автівку заклали близько півтора кілограма вибухівки в тротиловому еквіваленті. Повідомляється, що жінка загинула від отриманих травм.