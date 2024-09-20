У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники вкотре провели заняття із так званої “тактичної підготовки” для місцевої молоді. Неповнолітніх бердянців окупанти вчать поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу в умовах бойових дій.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна у Telegram-каналі.

Зазначається, що воєнізована молодіжна організація РФ під назвою “Добровільна молодіжна дружина” почала нарощувати темпи мілітаризації молоді на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). За словами Галіціної, юні бердянці знову вивчали правила поводження зі зброєю та надання першої допомоги в бойових умовах, а також освоювали тактичні прийоми.

“Такі заходи націлені на нормалізацію насильства, виховання ненависті до всього українського, притуплення природного страху перед зброєю та формування хибних уявлень про реальні бойові дії”, — йдеться у дописі.

Глава МВА нагадала, що мілітаризація молоді на окупованих територіях є неприпустимою та має бути негайно припинена.