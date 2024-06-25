Жителі Бердянська, яке тимчасово окуповане, мають постійні проблеми з комунальними послугами. У той же час, російські окупанти заявляють про успішне виконання плану щодо підготовки міста до зими.

Про це інформує голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Галіціна заявила, що влада намагається створити ілюзію успіху, хоча реальність виглядає зовсім інакше. Вона розповіла про засідання “штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду”, де було заявлено про успішне виконання плану на 30%, але водночас відсутність фахівців і фінансові проблеми утримують місто в складному стані.

“Кожного дня у різних районах міста немає або води, або світла, що вже казати про тортури морозами без опалення взимку. Та фейкова влада й надалі намагається створити картинку паралельної реальності, де вони все роблять, все встигають і навіть перевиконують -, як у Союзі”, – каже Галіціна.

Окупаційна влада намагається вирішити проблему шляхом стягнення боргів із підприємств та залучення “шефів із Твері”, але місцеві мешканці вважають це лише спробою відмити гроші і не очікують покращення ситуації.