Про це інформує голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Галіціна заявила, що влада намагається створити ілюзію успіху, хоча реальність виглядає зовсім інакше. Вона розповіла про засідання “штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду”, де було заявлено про успішне виконання плану на 30%, але водночас відсутність фахівців і фінансові проблеми утримують місто в складному стані.
“Кожного дня у різних районах міста немає або води, або світла, що вже казати про тортури морозами без опалення взимку. Та фейкова влада й надалі намагається створити картинку паралельної реальності, де вони все роблять, все встигають і навіть перевиконують -, як у Союзі”, – каже Галіціна.
Окупаційна влада намагається вирішити проблему шляхом стягнення боргів із підприємств та залучення “шефів із Твері”, але місцеві мешканці вважають це лише спробою відмити гроші і не очікують покращення ситуації.
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