В окупованому Донецьку пролунали вибухи: горить ТЦ

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У мережі повідомляють, що нібито у Донецьку були “прильоти”. У місті чули звуки вибухів.
Місцеві жителі у соціальних мережах публікують кадри потужної пожежі, яка спалахнула у торговому центру “Галактика” у Петрівському районі Донецька. На відео та фото можна побачити, що над містом здіймаються чорний дим. Його видно з різних районів окупованого Донецька.
У мережі наголошують, що російські окупанти неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ “Галактика”.
ТЦ “Галактика” — це колишні магазини мережі “Епіцентр”, які були захоплені загарбники від початку окупації частини Донбасу. Торговий центр, який спалахнув у Донецьку 16 серпня, знаходиться на трасі з Курахового в Донецьк.
- В окупованій Горлівці пролунали вибухи: атаковано склади та техніку росіян
- У ГУР підтвердили удар по російському бомбардувальнику на аеродромі «Оленья»
- Вночі безпілотники атакували російський Вороніж