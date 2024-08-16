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15 серпня

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В окупованому Донецьку пролунали вибухи: горить ТЦ

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Відомо, що у торговому центрі "Галактика" спалахнула потужна пожежа.

П’ятниця, 16 серпня 2024, 14:37

У Донецьку горить ТЦ, у мережі пишуть про нібито

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У мережі повідомляють, що нібито у Донецьку були “прильоти”. У місті чули звуки вибухів.

Місцеві жителі у соціальних мережах публікують кадри потужної пожежі, яка спалахнула у торговому центру “Галактика” у Петрівському районі Донецька. На відео та фото можна побачити, що над містом здіймаються чорний дим. Його видно з різних районів окупованого Донецька.

У мережі наголошують, що російські окупанти неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ з житлового мікрорайону, в якому знаходиться ТЦ “Галактика”.

ТЦ “Галактика”  це колишні магазини мережі “Епіцентр”, які були захоплені загарбники від початку окупації частини Донбасу. Торговий центр, який спалахнув у Донецьку 16 серпня, знаходиться на трасі з Курахового в Донецьк.

Теги: Донецьк, пожежа, торговий центр "Галактика"

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