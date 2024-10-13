Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що воду жителям окупованих міст будуть подавати тільки по кілька годин раз на два дні. Псевдовлада на місцях пояснює це плановими роботами.

“Втім насправді причина відсутності води в кранах помешкань — злочинна діяльність російської окупаційної адміністрації у роботі місцевих водоканалів. І жодні обіцянки вирішити кризу не підкріплені реальними справами. Ба більше, кошти, які Кремль виділяє на відбудову знищеного ним Донбасу дерибаняться на рівні місцевих гауляйтері та колаборантів”, — зазначають в ЦНС.

Нагадаємо, у понад 200 населених пунктах окупованої Луганщини відсутні продуктові магазини. За даними очільника Луганської ОВА Артема Лисогора, ці міста і села знаходяться на території 22 адміністративно-територіальних одиниць, тобто, у громадах, окупованих не тільки у 2022, а й 10 років тому.