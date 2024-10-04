Про це повідомила Головна розвідка Міністерства оборони України.

Короткого називають колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів і репресій проти українських громадян на окупованій території.

«Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією», — йдеться в повідомленні ГУР.

Також йому закидають участь у репресіях працівників станції, воєнні злочини проти цивільних осіб окупованого Енергодара та організацію підтримки російської армії. Крім того, як член партії «Єдина Росія», він очолював в Енергодарі “раду депутатів”, додає ГУР.