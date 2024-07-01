Увечері 1 липня близько 18:52 в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

Про вибухи в Севастополі повідомили джерела “Суспільне Крим”.

“Зараз вибухи у місті, дуже гучно. Чути вибухи на південному узбережжі, в стороні Фіоленту”, — розповів мешканець Севастополя.

О 18:42 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що написав окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв.

Згодом він повідомив про роботу російської ППО в окупованому Севастополі. Окупаційний губернатор попросив місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.

Згодом житель Севастополя повідомив, що після вибухів видно стовп диму у стороні Балаклави.