В окупованому Криму чути вибухи: що відомо

Про вибухи в Севастополі повідомили джерела “Суспільне Крим”.

“Зараз вибухи у місті, дуже гучно. Чути вибухи на південному узбережжі, в стороні Фіоленту”, розповів мешканець Севастополя.

О 18:42 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що написав окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв.

Згодом він повідомив про роботу російської ППО в окупованому Севастополі. Окупаційний губернатор попросив місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.

Згодом житель Севастополя повідомив, що після вибухів видно стовп диму у стороні Балаклави.

В окупованому Криму чути вибухи: що відомо

Окупаційний губернатор Севастополя повідомив, що відбиття ракетної атаки продовжується.

“4 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі”, — зазначив Развожаєв.

О 19:37 Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги у Севастополі.

Сили оборони України наразі не коментували вибухи в окупованому Криму.

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