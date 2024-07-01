Про вибухи в Севастополі повідомили джерела “Суспільне Крим”.
“Зараз вибухи у місті, дуже гучно. Чути вибухи на південному узбережжі, в стороні Фіоленту”, — розповів мешканець Севастополя.
О 18:42 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу, про що написав окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв.
Згодом він повідомив про роботу російської ППО в окупованому Севастополі. Окупаційний губернатор попросив місцевих жителів залишатися у безпечних місцях.
Згодом житель Севастополя повідомив, що після вибухів видно стовп диму у стороні Балаклави.
Окупаційний губернатор Севастополя повідомив, що відбиття ракетної атаки продовжується.
“4 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні та Балаклавському районі”, — зазначив Развожаєв.
О 19:37 Развожаєв повідомив про відбій повітряної тривоги у Севастополі.
Сили оборони України наразі не коментували вибухи в окупованому Криму.