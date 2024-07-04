Про це повідомив місцевий Telegram-канал.
За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби.
На цьому фоні росіяни перекрили Кримський міст.
При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов’язаний з утилізацією боєприпасів.
Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв пояснює вибух тим, що флотом “був зроблений один навчальний постріл”.
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