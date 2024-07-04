У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби.

На цьому фоні росіяни перекрили Кримський міст.

При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов’язаний з утилізацією боєприпасів.

Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв пояснює вибух тим, що флотом “був зроблений один навчальний постріл”.

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