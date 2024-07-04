У тимчасово окупованому Севастополі у четвер, 4 липня, пролунав потужний вибух. У районі розташування російської частини РЕБ на мисі Фіолент піднявся густий дим.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

За даними каналу, дим видно у районі дислокації російського засобу радіоелектронної боротьби.

На цьому фоні росіяни перекрили Кримський міст.

При цьому російські пропагандистські канали стверджують, що вибух нібито пов’язаний з утилізацією боєприпасів.

Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв пояснює вибух тим, що флотом “був зроблений один навчальний постріл”.