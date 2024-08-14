Про це стало відомо під час моніторингу культурних установ на території окупованого Криму, повідомляє інформаційна агенція Голос Криму.
Ще у 2015 році музей був перейменований на Ялтинський історичний музей”, і згадки про те, що це музей Лесі Українки вже не було, хоча існувала експозиція “Ломикамінь”, яка була до окупації. Потім музей було закрито ніби на реконструкцію, а вже після відкриття жодної згадки про Лесю Українку в музеї не було. Зняті навіть таблички радянського часу перед будівлею, на яких була інформація про музей.
Тепер під егідою “Ялтинського історико-літературного музею” тут діє експозиція “Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)” та виставка, присвячена архітектору Ніколаю Краснову.
Зараз відвідувачам пропонують огляд чотирьох приміщень: перше присвячене історії будівлі та частково Ялти, у музичній вітальні розміщена експозиція про музичне життя Ялти на межі ХІХ – ХХ століть, у третьому приміщенні розповідають про літературне життя міста, а в останньому залі експонати присвячені архітектору Краснову.
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