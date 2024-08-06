Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер”.
За даними місцевих жителів, ворог зараз не користується самим аеродром. Проте росіяни активно використовують склади, які розташовані неподалік нього, для зберігання боєприпасів.
“Жителі сіл Ленінське та Зоряне сидять у підвалах, оскільки снаряди розлітаються після вибухів”, — написали в Telegram-каналі.
Росіяни поки що не прокоментували ситуацію. При цьому вони зупинили рух двох поїздів, які прямують залізничним полотном, розташованим неподалік від складів.
Крім того, окупанти закрили автомобільну дорогу на ділянці біля села Жовтневе.
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