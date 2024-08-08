Про це пише ЦНС.
Окупанти в Луганську зекономили на зарплатах водіям трамвайно-тролейбусного управління, що призвело до системних невиплат і заборгованостей, які тривають з березня минулого року.
16 водіїв недоотримали півтора мільйона рублів, що спричинило критичну нестачу водіїв громадського транспорту.
Подібна ситуація спостерігається і в Донецьку, де на лінії працює лише третина транспорту через відсутність водіїв.
Центр національного спротиву підкреслює, що відновлення нормального життя на тимчасово окупованих територіях України можливе лише після деокупації.
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