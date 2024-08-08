Водії луганського тролейбусного підприємства вже п'ять місяців не отримують заробітну плату.

Про це пише ЦНС.

Окупанти в Луганську зекономили на зарплатах водіям трамвайно-тролейбусного управління, що призвело до системних невиплат і заборгованостей, які тривають з березня минулого року.

16 водіїв недоотримали півтора мільйона рублів, що спричинило критичну нестачу водіїв громадського транспорту.

Подібна ситуація спостерігається і в Донецьку, де на лінії працює лише третина транспорту через відсутність водіїв.

Центр національного спротиву підкреслює, що відновлення нормального життя на тимчасово окупованих територіях України можливе лише після деокупації.