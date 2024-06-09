Трагедія сталася у четвер, 6 червня. Просто посеред міста близько 21:00 росіяни на військовій машині “Урал” збили двох підлітків.

Про це повідомляє ресурс “Жовта стрічка”.

“У Луганську “Урал” збив двох підлітків. Активісти руху “Жовта Стрічка” повідомляють, що 6 червня відбулась трагедія: просто посеред міста близько 21:00 росіяни на Уралі збили двох підлітків”, — йдеться у повідомленні.

Активісти наголошують, що окупанти пересуваються по місту на військових авто, часто в нетверезому стані.

“Почуття безкарності та вседозволеності, разом з відсутністю емпатії до місцевого населення ТОТ призводить до жахливих наслідків”, — зазначили представники руху.