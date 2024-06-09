Про це повідомляє ресурс “Жовта стрічка”.
“У Луганську “Урал” збив двох підлітків. Активісти руху “Жовта Стрічка” повідомляють, що 6 червня відбулась трагедія: просто посеред міста близько 21:00 росіяни на Уралі збили двох підлітків”, — йдеться у повідомленні.
Активісти наголошують, що окупанти пересуваються по місту на військових авто, часто в нетверезому стані.
“Почуття безкарності та вседозволеності, разом з відсутністю емпатії до місцевого населення ТОТ призводить до жахливих наслідків”, — зазначили представники руху.