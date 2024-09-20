Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
За його даними, російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, облаштованих провладною російською партією “Єдина Росія”. Місцем перебування біженців із Суджі стала вкрадена нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя, поряд з морем.
“Це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз “русского міра” у Маріуполі. У той час, коли тисячі своїх невідомо де”, – зазначив радник мера.
Він додав, що це є “прекрасною демонстрацією пріоритетів” окупаційної влади.
Нагадаємо, днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.
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