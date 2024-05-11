Історичне “обличчя” Маріуполя —“Будинок з годинником” — реконструювали у 2021 році. Однак під час окупації міста будівля опинилася в епіцентрі обстрілу. Тепер на місці знищеної архітектурної візитівки міста окупанти зводять квартири для росіян.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що у січні минулого року російські загарбники замість ремонту, знищили один з історичних символів міста, відомий “Будинок з годинником”. Наразі на його місці пришвидшено зводять комерційну новобудову для продажу квартир росіянам, оскільки корінним маріупольцям іпотека просто не доступна, наголошують у міськраді.

“Водночас власників знищених квартир залишили на вулиці. Окупанти змінили адресу, тож маріупольців юридично позбавили можливості на компенсаційне житло. Вже неодноразово містяни проводили акції протесту, але усе марно”, — йдеться у повідомленні.