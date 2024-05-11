Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Зазначається, що у січні минулого року російські загарбники замість ремонту, знищили один з історичних символів міста, відомий “Будинок з годинником”. Наразі на його місці пришвидшено зводять комерційну новобудову для продажу квартир росіянам, оскільки корінним маріупольцям іпотека просто не доступна, наголошують у міськраді.
“Водночас власників знищених квартир залишили на вулиці. Окупанти змінили адресу, тож маріупольців юридично позбавили можливості на компенсаційне житло. Вже неодноразово містяни проводили акції протесту, але усе марно”, — йдеться у повідомленні.
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