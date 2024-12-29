Про це повідомив ексрадник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

“В Маріуполі російські військові вбили цивільних. Знов. Знов через аварію на дорозі. Військовий джип Шторм V протаранив легковий автомобіль. Водій – цивільний загинув на місці миттєво”, — повідомив Андрющенко у своєму Телеграм-каналі та додав відповідне відео.