Про це повідомив ексрадник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
“В Маріуполі російські військові вбили цивільних. Знов. Знов через аварію на дорозі. Військовий джип Шторм V протаранив легковий автомобіль. Водій – цивільний загинув на місці миттєво”, — повідомив Андрющенко у своєму Телеграм-каналі та додав відповідне відео.
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