Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Це обов’язкова “процедура” покликана не лише позбавити дітей національної самобутності, а й сформувати з них слухняних посіпак, які підтримуватимуть ідеологію та політику кремля, побудовану на ненависті та зневазі до своєї Батьківщини та будь-яких людських цінностей”, — повідомляють в ЦНС.

У спротиві зазначають, що освіта на тимчасово окупованих землях України спрямована не на здобуття знань, а на русифікацію учнів. Про це свідчить і обов’язкове щотижневий ритуал із підняття прапора Росії та виконання гімну РФ.

“Також у всіх навчальних закладах окупанти розмістили матеріали про російських бойовиків, які брали участь у знищенні Маріуполя, і назвати цей стенд “наші герої”, — додають у ЦНС.