Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Це обов’язкова “процедура” покликана не лише позбавити дітей національної самобутності, а й сформувати з них слухняних посіпак, які підтримуватимуть ідеологію та політику кремля, побудовану на ненависті та зневазі до своєї Батьківщини та будь-яких людських цінностей”, — повідомляють в ЦНС.
У спротиві зазначають, що освіта на тимчасово окупованих землях України спрямована не на здобуття знань, а на русифікацію учнів. Про це свідчить і обов’язкове щотижневий ритуал із підняття прапора Росії та виконання гімну РФ.
“Також у всіх навчальних закладах окупанти розмістили матеріали про російських бойовиків, які брали участь у знищенні Маріуполя, і назвати цей стенд “наші герої”, — додають у ЦНС.
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