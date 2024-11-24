Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Аби вчергове не виявилася уся правда про «відновлення» знищених російськими бомбардуваннями українських міст, місцеві колаборанти на ТОТ вдалися до хитромудрої схеми. У тимчасово окупованому Маріуполі кілька десятків «відбудованих» квартир віддали заробітчанам із Середньої Азії, а власники зруйнованих помешкань вже третю зиму залишаються без даху над головою”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коштів, виділених у Кремлі на «відбудову» Маріуполя не залишилося (їх розграбували місцеві гауляйтери), і грошей на зарплати будівельникам немає.

“Працівників звезли із усіх найвіддаленіших регіонів рф, мовляв – поставимо на ноги так звані “нові регіони” (читай – зруйновані успішні українські міста російськими терористами) нашою дружною підтримкою. У результаті гастарбайтери залишилися без копійки навіть на існування і між ними назрівав бунт. Тож кремлівські посіпаки ласі до грошей знайшли спосіб викрутитися. У тимчасово окупованому Маріуполі кілька десятків “відбудованих” квартир віддали заробітчанам із Середньої Азії. А власники зруйнованих помешкань вже третю зиму залишаються без даху над головою”, — зауважили в Центрі національного спротиву.