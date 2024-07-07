У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області горить аеродром. ЗМІ повідомляють про три точних прильоти по летовищу.

Про це інформує видання “РІА-Мелітополь”.

Там зазначають, після вибухів чутно, як містом несуться карети швидкої.

“Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги. У мелітопольців святкова неділя!” – написали в ЗМІ.

Пізніше там попередили мелітопольців, що росіяни почнуть шукати “винних”.

“Мелітопольці Будьте обережні! У свинособак загострення – будуть шукати винуватих у їхньому дірявому ППО. Тому бережіть себе!” – йдеться у повідомленні.

Згодом у виданні повідомили про поторні вибухи в місті: “Спочатку був потужний вибух з боку аеродрому. Після чого почалась детонація. Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога. Але ж окупанти кажуть, що “горит камыш”.