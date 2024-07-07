Про це інформує видання “РІА-Мелітополь”.
Там зазначають, після вибухів чутно, як містом несуться карети швидкої.
“Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги. У мелітопольців святкова неділя!” – написали в ЗМІ.
Пізніше там попередили мелітопольців, що росіяни почнуть шукати “винних”.
“Мелітопольці Будьте обережні! У свинособак загострення – будуть шукати винуватих у їхньому дірявому ППО. Тому бережіть себе!” – йдеться у повідомленні.
Згодом у виданні повідомили про поторні вибухи в місті: “Спочатку був потужний вибух з боку аеродрому. Після чого почалась детонація. Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога. Але ж окупанти кажуть, що “горит камыш”.
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