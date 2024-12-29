Про це повідомив керівник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, у Сєвєродонецьку окупанти вже давно відключили інтернет. Місцеві жителі вимушені були шукати альтернативи – виїжджали до населених пунктів на автошляху до Луганська, таких як Смолянинове, Новоохтирка, Новоайдар. Там у магазинах чи інших громадських місцях продавали паролі до Wi-Fi, що дозволяло хоч на короткий час зв’язатися з рідними.

Наразі ж ситуація значно погіршилася. Російські силовики почали чинити тиск на власників таких закладів.

“Віднедавна власникам таких закладів представники силових структур РФ почали виносити попередження, наступна стадія – відключення від інтернету”, – зазначив Лисогор.