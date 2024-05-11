В окупованому місті Ровеньки на Луганщині після вибухів, що пролунали у ніч на 11 травня, здійнялася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі.
Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.
Зазначається, що окупаційна адміністрація визнала факт пожежі та заявила, що вона стала результатом обстрілу з боку Збройних сил України. Також загарбники скаржаться на загибель та поранення працівників нафтобази.
Зауважимо, що від міста Ровеньки до найближчої точки неокупованої території України – близько 110 кілометрів, що виключає можливість застосування звичайних реактивних снарядів GMLRS, які запускаються з HIMARS. У пабліках росіяни скаржаться, що удар було завдано ракетами ATACMS з касетними боєприпасами. Повідомляють про щонайменше троє загиблих та восьмеро поранених.
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