Окупанти скаржаться на втрати загиблими та пораненими та звинувачують у нападі ЗСУ.

В окупованому місті Ровеньки на Луганщині після вибухів, що пролунали у ніч на 11 травня, здійнялася масштабна пожежа на місцевій нафтобазі.

Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Зазначається, що окупаційна адміністрація визнала факт пожежі та заявила, що вона стала результатом обстрілу з боку Збройних сил України. Також загарбники скаржаться на загибель та поранення працівників нафтобази.

Зауважимо, що від міста Ровеньки до найближчої точки неокупованої території України – близько 110 кілометрів, що виключає можливість застосування звичайних реактивних снарядів GMLRS, які запускаються з HIMARS. У пабліках росіяни скаржаться, що удар було завдано ракетами ATACMS з касетними боєприпасами. Повідомляють про щонайменше троє загиблих та восьмеро поранених.