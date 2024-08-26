Відомо, що завод належить "Газпрому". Попри пожежу, підприємство продовжує працювати в штатному режимі.

Про це повідомив губернатор Омської області Віталій Хоценко.

Він запевнив, що ситуація контролюється. За інформацією ТАСС, завод продовжує працювати в нормальному режимі. Автоматична система безпеки вчасно зафіксувала загоряння на технологічному обладнанні.

До місця пожежі на вулиці Губкіна були направлені рятувальні підрозділи — 27 осіб особового складу та 7 одиниць техніки. Попередня площа загоряння становить приблизно 1 тисячу квадратних метрів. Причини виникнення пожежі поки не повідомляються.

Омський нафтопереробний завод “Газпром нафти” є ключовим постачальником нафтопродуктів на внутрішній ринок Росії, а також експортує продукцію до Казахстану. Його річна виробнича потужність становить 21,6 млн тонн нафти та 1,2 млн тонн стабільного газового конденсату. Глибина переробки на підприємстві сягає 100%, а вихід світлих нафтопродуктів перевищує 80%.