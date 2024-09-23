В російському Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8 на місцевій авіабазі за обіцяну винагороду у розмірі $20 тис.

Про це пишуть Telegram-канали Shot, Baza, 112, які називають наближеними до російських силовиків, а також російський пропагандист Поздняков.

Вони опублікували відео з двома хлопцями, які кажуть, що були затримані за проникнення на територію вертолітного майданчика та підпал гелікоптер. Школярі сказали, що підпал вчинили за замовленням невідомого, який обіцяв 20 тисяч доларів. А втім, гроші вони так і не отримали, а листування було видалене.

Telegram-канал Shot пише, що 16-річні школярі проникли на територію місцевої авіабази в ніч проти 21 вересня та кинули в гелікоптер коктейль Молотова. За попередніми даними, «техніка була списаною». російські канали також стверджують, що замовниками були «українські куратори».

Як пише Baza, перед цим підпал стався також в аеропорту міста Ноябрськ Тюменської області РФ. У причетності також звинувачують школярів, яким нібито пообіцяли 5 мільйонів рублів за роботу.