Організація Об'єднаних Націй не має фінансових ресурсів для підтримки українців цієї зими через недостатнє фінансування.

Про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг, цитує Barron’s.

“Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року”, — пояснила вона.

Ліндгольм Біллінг додає, що наразі ООН має лише 47% від коштів, які потрібні для допомоги мільйонам українців, що були переміщені або ж постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Минулого року в цей час ця програма була профінансована на 70%.

Біллінг зазначила, що сьогодні в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Водночас нові обстріли лише збільшують це число.