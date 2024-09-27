Про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців Кароліна Ліндхольм Біллінг, цитує Barron’s.
“Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року”, — пояснила вона.
Ліндгольм Біллінг додає, що наразі ООН має лише 47% від коштів, які потрібні для допомоги мільйонам українців, що були переміщені або ж постраждали внаслідок повномасштабної війни.
Минулого року в цей час ця програма була профінансована на 70%.
Біллінг зазначила, що сьогодні в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Водночас нові обстріли лише збільшують це число.
“Майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня”, — додала вона.
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