В ООН підтвердили свою участь у Саміті миру

“Підтверджено 106 країн світу, які будуть на саміті у Швейцарії. На рівні лідерів на сьогодні підтверджено 70-75 президентів. США підтвердили свою участь у саміті на високому рівні, поки ще немає підтвердження президента. Але в будь-якому випадку я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили участь на найвищому рівні”, — сказав Зеленський.