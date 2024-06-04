В ООН підтвердили свою участь у Саміті миру

Про це на пресбрифінгу 3 червня повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Хак, передає “Укрінформ”.
“Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті – ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде”, — сказав Гак.
Нагадаємо, раніше президент України інформував, що вже 106 країн світу підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.
“Підтверджено 106 країн світу, які будуть на саміті у Швейцарії. На рівні лідерів на сьогодні підтверджено 70-75 президентів. США підтвердили свою участь у саміті на високому рівні, поки ще немає підтвердження президента. Але в будь-якому випадку я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили участь на найвищому рівні”, — сказав Зеленський.