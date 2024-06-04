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В ООН підтвердили свою участь у Саміті миру

Організація Об'єднаних Націй буде представлена на Глобальному саміті миру 15-16 червня у Швейцарії. Проте наразі невідомо, хто саме з представників організації поїде на саміт.

Вівторок, 4 червня 2024, 09:01

Про це на пресбрифінгу 3 червня повідомив заступник речника генсека ООН Фархан Хак, передає “Укрінформ”.

“Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті – ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде”, — сказав Гак.

Нагадаємо, раніше президент України інформував, що вже 106 країн світу підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії.
“Підтверджено 106 країн світу, які будуть на саміті у Швейцарії. На рівні лідерів на сьогодні підтверджено 70-75 президентів. США підтвердили свою участь у саміті на високому рівні, поки ще немає підтвердження президента. Але в будь-якому випадку я думаю, що у нас є шанс, що президент буде. Головне, що США підтвердили участь на найвищому рівні”, — сказав Зеленський.
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Теги: Глобальний саміт миру, Зеленський, ООН, Швейцарія

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