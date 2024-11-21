Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік закликав до "термінових кроків" для запобігання новій ескалації в Україні після російського удару балістичною ракетою по Дніпру.

Про це він сказав під час брифінгу, пише Le Monde.

Дюжаррік назвав цей удар “тривожною подією” та підкреслив, що ситуація в Україні “рухається у неправильному напрямку”.

Він закликав усі сторони зробити необхідні кроки для запобігання ескалації, зокрема забезпечити захист цивільних осіб і критично важливих інфраструктурних об’єктів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив, що організація сподівається на завершення війни відповідно до резолюцій Генасамблеї ООН, норм міжнародного права та при повазі до територіальної цілісності України.