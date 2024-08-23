Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра розповіла, що Україні довелося піти на компроміс під час ратифікації Римського статуту через розповсюдження фейків про нього.

Про це вона сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу.

За її словами, через розповсюдженість фейків про Римський статут Україні довелось йти на компромісне рішення – ратифікувати із заявою за ст. 124 Римського статуту, згідно з якою Міжнародний кримінальний суд не матиме юрисдикції щодо громадян України за статтею про воєнні злочини протягом 7 років.

“Тобто з ратифікацією Римського статуту ми знімаємо наявний ризик для наших громадян. Це не застереження, а заява, можливість якої прямо передбачена в Статуті, і якою скористались раніше Франція і Колумбія”, – пояснила вона.

Мудра зазначила, що “ця заява не означає безкарність для наших громадян”. Українські та іноземні органи правопорядку (за універсальною юрисдикцією) і так можуть розслідувати ймовірні злочини, вчинені українцями. Проте, за її словами, про такі випадки досі невідомо.

Також заступниця керівника ОП пояснила, що після ратифікації Римського статуту, Росія не зможе подавати позови про злочини, які нібито вчиняють українські військові.

“У МКС нема позовного провадження. Ніхто не може подати позов проти України. Росія точно нічого не передаватиме в МКС, бо вона його не визнає, а навіть “заяви” від інших джерел МКС не буде оцінювати без консультацій з Україною, відповідно до принципу компліментарності. В будь-якому випадку, цей ризик, навіть якби й був реальним, з’явився б 10 років тому, коли ми визнали юрисдикцію. Але за 10 років ніхто чомусь нас ніякими позовами не завалив”, – сказала Мудра.

Зазначимо, що у середу, 21 серпня, український парламент підтримав ратифікацію Римського статуту, на базі якого працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.