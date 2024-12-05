Про це повідомляє Українська правда.

Зазначається, що керівник ОП Андрій Єрмак має дев’ять радників, з яких чотири працюють на штатній основі, а п’ять – позаштатно.

“Наразі в Офісі президента… працює 9 радників керівника Офісу президента, з яких 4 штатні радники… та 5 позаштатні радники”, – йдеться в повідомленні.

До штатних радників Єрмака належать Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова та Тетяна Гайдученко.

Серед позаштатних радників значаться Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський та Сергій Лещенко.

Щодо оплати праці, в Офісі президента зазначили, що штатним радникам виплати здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1112 від 2019 року, яка регулює оплату працівників держорганів, які не підпадають під дію закону “Про державну службу”.

“Умови оплати праці штатних радників визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року №1112”, – зазначили в ОП.

Водночас позаштатні радники не отримують заробітної плати. На запитання про конкретні обов’язки радників та їх кількість у 2023 році не відповіли, зазначивши, що такої інформації в них немає.