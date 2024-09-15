Радник глави держави Дмитро Литвин спростував таку заяву, опублікувавши відповідний допис на сторінці у Facebook.
“Більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив”, – наголосив Литвин.
Він наголосив, що “Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує”. Також Литвин висловив переконання в тому, що Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.
“І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення”, – написав радник Зеленського.
- “Кінець будь-якого конфлікту — це примирення”, — в міноборони Китаю зробили заяву щодо війни в Україні
- У Німеччині заговорили про створення контактної групи для перемовин між Україною та РФ
- Росія не готова до мирних перемовин з Україною, – німецький посол