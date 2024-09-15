Радник глави держави Дмитро Литвин спростував таку заяву, опублікувавши відповідний допис на сторінці у Facebook.

“Більд поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив”, – наголосив Литвин.

Він наголосив, що “Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує”. Також Литвин висловив переконання в тому, що Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.

“І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме Сполученим Штатам, бо Сполучені Штати здатні забезпечити реалізацію його наповнення”, – написав радник Зеленського.