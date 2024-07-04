Сергій Никифоров, речник Президента України

Про це Сергій Никифоров написав у Facebook.

“Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає”, – йдеться у повідомленні речника Президента.

4 липня в соцмережі X Карлсон повідомив, що незабаром може з’явитися його інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами журналіста, спроби отримали дозвіл на інтерв’ю із Зеленським тривали два роки й особливо інтенсивно – після зимового інтерв’ю з диктатором Володимир Путіним.

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